Cérémonie de pose de première pierre de la résidence Atihiva

La résidence « Atihiva » sera réalisée sur un terrain de 77 714 m², et comportera 40 logements individuels (20 de type F3, 14 de type F4 dont 1 PMR et 6 de type F5 dont 1 PMR) et une aire de jeux. Elle représente la 1ère tranche d’une opération globale d’une centaine de logements. Ces logements sont destinés à la location simple pour des familles dont le revenu ne dépasse pas 2 SMIG.

Le coût total de l’opération s’élève à 1 696 740 000 Fcfp, intégralement financés par le Pays ; 54 740 000 Fcfp pour les études et 1 642 000 000 Fcfp pour les Travaux. Le permis de construire a été obtenu en juillet 2021, et les travaux s’étendront jusqu’en octobre 2024, mobilisant 11 entreprises du bâtiment et une soixantaine emplois.

C’est le deuxième chantier que l’OPH inaugure cette année. En outre, la production de logements sociaux s’inscrit dans le plan de relance 2021-2023, confirmant l’importance de l’OPH dans l’activité économique du Pays.

Le périmètre d’intervention de l’OPH en tant que constructeur et bailleur social s’étend sur l’ensemble de la Polynésie française. L’Office est prêt à relever le défi de répondre à la problématique de l’accès au logement, et aux objectifs de la Politique Publique de l’Habitat (PPH) 2021-2030, grâce à la mobilisation, au dynamisme et la coopération de l’ensemble de ses partenaires.