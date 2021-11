Célébration de la journée internationale des Droits de l’Enfant au parc Paofai

La direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité (DSFE) soutenue par le ministère de la Famille, a organisé à l’occasion, un événement au parc Paofai, à destination des enfants.

Comme chaque année, cette célébration est l’occasion de commémorer la signature de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adoptée en 1989 par les Nations Unies. Elle affirme qu’un enfant n’est pas seulement un être fragile qu’il faut protéger, mais que c’est une personne qui a le droit d’être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l’endroit du monde où il est né. La promotion et le respect des Droits de l’Enfant ne doivent pas rester un simple idéal, mais doivent devenir une réalité quotidienne.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Cette journée de célébration a aussi été l’occasion d’informer les enfants du fenua, de la mise en service du numéro d’appel d’urgence “119”. Ce numéro gratuit fonctionne 24h/24, 7j/7, et est destiné aux enfants et adolescents confrontés à une situation de risque de danger pour eux-mêmes ou pour un autre enfant. Il concerne également les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger ou en risque de danger.

Sur place, le grand public a été accueilli pour un après-midi d’échanges et d’animations. De nombreuses activités ont été offertes aux enfants : “Art thérapie-fresques”, “dessines tes émotions”, “arbre à souhait, photobooth”, “sculpteur sur ballon”, “yoga, tir à la corde” , ou encore “maquillage et magie”, etc.

Un challenge Tiktok a également été lancé auprès de la jeunesse polynésienne. Plusieurs influenceurs tiktokeurs, tels que @yepodetahiti08, @steevel, @maima07, @hau.tahiti, @kaualuu, @tea_tea, @hautapu, et @misstatau21k19 étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour soutenir cette célébration dédiée aux enfants.