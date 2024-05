Cédric Mercadal, ministre de la Santé : « il faut revoir le système »

TNTV : Vous venez de le voir, la surprise de ces retraités qui ont dû payer leur transport par le SMUR, est-ce normal de payer l’ambulance pour se rendre à l’hôpital ?

Cédric Mercadal, ministre de la Santé : « Ce n’est pas normal, il faut le dire. Mais il y a des textes qui sont existants depuis 1995, qui faut toiletter absolument aujourd’hui, parce qu’on se retrouve dans des cas de figure qui sont aberrants. Parce que, quand on est malade, on doit être pris en charge et ce n’est pas au regard d’un régime d’affiliation ou au regard d’une condition dans laquelle on est monté dans l’ambulance, que l’on doit recevoir une facture ou pas. C’est un droit pour la santé des gens. Il faudra travailler ensemble pour améliorer cela et c’est ce que mon ministère est en train de faire. »

TNTV : Il semble y avoir un vide juridique sur ce sujet.

Cédric Mercadal : « Tout à fait, c’est un vide juridique qui existe depuis 1995, dû aux accords de coordination. Ces gens-là, ils sont en sécurité sociale. Quand c’est la DGF, la dotation globale de fonctionnement qui concerne les régimes polynésiens, il n’y a pas de problème. Sur les « sécus », il y a une difficulté et ce n’est pas normal qu’aujourd’hui, on n’ait pas réglé ça et on le changera. »

TNTV : 26 chefs de services de l’hôpital de Taaone menacent ou ont menacé de démissionner, car ils manquent de moyens humains et techniques. Ces démissions sont-elles actées et les avez-vous rencontrés depuis leur annonce ?

Cédric Mercadal : « Alors, les démissions, j’entends la difficulté du CHPF depuis très longtemps. Depuis que je suis arrivé au gouvernement, je les ai reçus, j’ai reçu tout le monde. Je reçois très régulièrement la communauté médicale de l’établissement, tous les deux mois. On fait le point sur la situation, on avance ensemble. Au moment du budget, ils m’ont fait part de leurs difficultés. On avait prévu un milliard de plus pour eux. On est allé jusqu’à un milliard sept et je m’étais engagé à leur donner un milliard sept. Et ils m’avaient dit autre chose, ils m’ont dit « on n’a pas envie que ça serve à payer les dettes du passé quand on donnera la subvention ». Ce que l’on a fait. Pour éviter cette situation, j’ai donné 1.9 milliard de plus, plus 150 millions pour une sauve parce que les urgences en avaient vraiment besoin. Ce sera pérennisé. En gros, je suis allé bien au-delà de ce que j’avais promis. Aujourd’hui, je donne quasiment 3,5 milliards qui ont été votés par l’assemblée lors du collectif de vendredi. Donc, on met les moyens nécessaires pour aider nos professionnels. »

TNTV : Justement, les avez-vous rencontrés ? C’est un moyen pour vous aussi de venir en aide et au secours de l’hôpital ?

Cédric Mercadal : « Oui, complètement. C’est qu’il faut venir au secours de cet hôpital. Mais cet hôpital, il a des difficultés qui vont au-delà de ça. Il va falloir que l’on pérennise un certain nombre de postes parce qu’amener une subvention, c’est bien. Mais quand elle est annuelle, l’année d’après, les CDD tombent et ils sont retrouvés dans la même difficulté. Donc, on va pérenniser un certain nombre de postes dans le prochain collectif et c’est amener des investissements complémentaires. Dans ce collectif, il était prévu pour le fonctionnement. On va avoir un autre collectif qui va être prévu pour l’investissement. Et on va mettre encore 700 millions pour l’investissement dans cet hôpital parce qu’il faut l’aider. Et c’est ce qui est prévu. »

TNTV : Justement, lors de la science du collectif budgétaire, la représentante du Tavini Sylvana Tiatoa a décrit en substance que « les moyens à financier mis dans l’hôpital étaient de plus en plus importants et ne guérissaient pas les gens, puisqu’il a de plus en plus un malade ». Cautionnez-vous ces propos ?

Cédric Mercadal : « Il y a de plus en plus de malades en Polynésie parce qu’il y a un état de santé de notre population qui est terrible. Un vieillissement de la population d’un côté et une mauvaise alimentation de l’autre. Il faut dire les choses. 74% de nos Polynésiens sont en surpoids. Il faut faire quelque chose. On va prendre des lois qui seront contre les produits toxiques pour favoriser la meilleure alimentation aussi. Mais on va prendre aussi des dispositions relatives à la santé primaire, c’est-à-dire à la promotion de la santé. Ce qu’on a fait avec les dentistes il y a quelques années, on va le faire de manière généralisée pour inciter les gens à faire plus de sport, plus d’activités physiques, prendre en main, faire en sorte que leur santé soit au cœur de leur vie quotidienne. »

TNTV : Justement, donc, contrairement à ce qui a pu être dit, vous allez investir encore un peu plus dans la santé pour la prévention surtout ?

Cédric Mercadal : « On va investir aussi dans la prévention. Il y a deux caps d’investissement qui sont aujourd’hui le soin parce qu’on a un hôpital qui périclite, qui a besoin de cet argent. On a des hôpitaux périphériques qui en ont besoin aussi, la direction de la Santé et sera financée lors d’un projet en collectif. Il faut investir dans le soin, mais il faut investir aussi dans l’humain. Et ce sont les doubles actions qu’il faut donner. Il faut axer sur la prévention aussi, très fortement, et une prévention de terrain qui fera que l’on changera nos habitudes. »

TNTV : Est-ce qu’il y aura la possibilité d’introduire plus de médecines traditionnelles dans les pratiques hospitalières ?

Cédric Mercadal : « C’est déjà le cas. On a des tradi-praticiens et des néotradiciens ; tradi-praticiens comme aime à l’appeler Taote Parrat du service de pneumonologie. On a fait des expérimentations qui sont en cours depuis quelques années et qui fonctionnent plutôt bien. C’est-à-dire que les personnes qui sont tradi-praticiens à l’hôpital font aussi attention à la sécurité des gens au regard de la posologie de la médecine conventionnelle. Donc associer les deux avec de vrais résultats parce qu’il y en a, il faut continuer et aller dans ce sens-là. »

TNTV : Le seul oncologue de l’hôpital arrive à terme de son contraint. Au mois d’août, y a-t-il des candidats pour le remplacer ?

Cédric Mercadal : « Il y a un travail très fort sur l’oncologie à l’hôpital parce qu’il y a une vraie difficulté à avoir des oncologues partout dans le monde. Il faut voir que les Calédoniens, par exemple, ont embauché deux italiens, qui parlent français, pour faire de l’oncologie dans leur hôpital. C’est une vraie difficulté et une denrée rare. On fait tout ce qu’on peut. On a activé tous les réseaux pour avoir les oncologues à l’hôpital parce que c’est une chose qu’on ne peut pas laisser comme ça. »

TNTV : Ce qui rendra le difficile de la CPS plus important, combien coûte l’évacuation sanitaire en France pour un patient atteint d’un cancer ?

Cédric Mercadal : « Tout dépend du type de cancer, tout dépend de plein de choses. Les évacuations sanitaires coûtent cher, dans tous les cas, quand on les envoie en métropole, c’est de l’ordre aujourd’hui de la radiothérapie. Je peux donner un exemple très concret. C’est un appareil de radiothérapie qui n’était pas fonctionnel cette année, pendant six mois, ça nous a coûté 300 millions, pour renvoyer toute la file active en métropole. Mais c’est surtout la perte de soins. Voilà, c’est une perte de chance. Je préfère que les gens soient soignés chez nous parce qu’il est important qu’on soit plus près de nos familles quand on est dans cette situation difficile. »

TNTV : Comment allez-vous faire pour régler le problème de la PSG ?

Cédric Mercadal : « Le problème de la PSG, c’est un vrai dossier. J’ai décidé d’avoir trois axes cette année. On va revoir les affiliations, parce qu’aujourd’hui, ce sont des affiliations qui sont construites depuis 1995 et qui créent des incohérences et des aberrations telles que celles que tu as décrites tout à l’heure relative au Samu, mais il y a celles du SDF qui a coûté 12 millions l’hôpital et qui arrive avec une facture comme ça. Ce sont les aberrations du système. Donc il faut revoir ce système-là. Dans un deuxième temps, on va travailler sur le contrôle. Sur le contrôle sur deux axes. D’une part, on va travailler sur le contrôle des actes de l’assurance maladie, parce qu’il faut réformer aussi l’assurance maladie pour soigner bien, soigner mieux, mais soigner ce qu’il faut et pas avoir des dépenses incontrôlées. Et d’autre part, un vrai contrôle de terrain qui va être au niveau des cotisations, des prestations et de l’assurance maladie. Mais on va renforcer les moyens de contrôle parce que ce sont les trois axes nécessaires pour remettre notre système en place. »

TNTV : Ça fait un an que vous êtes donc en charge à de la santé. Que retenez-vous à de cette première année ?

Cédric Mercadal : « Une vraie année, très intéressante, très compliquée, très intense. Mais deux actions fondamentales m’ont marquée. C’est, d’une part, avoir pu faire l’arrêt de travail dématérialisé. Parce que pour moi, c’était important de pouvoir, via un smartphone, quand on est au fond de son lit, pouvoir appuyer sur le bouton et dire, je n’ai pas besoin de déplacer mon employeur au courant, la CPS aussi, je suis en toute quiétude. Et ça, ça doit changer le quotidien des gens et c’est le but de toute loi et toute action politique. Et c’est dans un deuxième sens, c’est la réouverture de l’école d’infirmière. C’est quelque chose, on l’a fait en sept mois, ça n’a pas été simple, mais on y est arrivé. Et ça va ouvrir dès septembre cette année. »