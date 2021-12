Carton plein pour le grand marché de Noël à Papeete

Vendredi les commerçants du centre-ville de Papeete ont eu une longue journée. Exceptionnellement, à l’occasion du marché de Noël, les boutiques étaient ouvertes jusqu’à 22.30. L’occasion de faire du chiffre d’affaires. “Ce n’est pas autant que le black Friday mais c’est quand même bien important et on est très contents de pouvoir y participer“, confie Clémence Roman, commerçante.

Fermées aux véhicules, les rues du centre Vaima jusqu’au marché de Papeete ont accueilli à la place une centaine d’exposants.

Du textile à la beauté du corps, en passant par des photos de familles avec le père Noel ou de la bijouterie, il y avait de tout et pour tous les portefeuilles. Certains magasins et stands n’ont pas désempli. “On n’a même pas eu le temps de ranger que les gens venaient. je n’ai pas de temps mort” confie Heifara Monrose.

Brian Siao, autre commerçant, se dit “content”. “Il y a beaucoup plus de monde qu’au black friday. Ça nous a permis en tant que commerçant, comme on est un peu excentrés, que notre boutique est derrière, de venir à l’avant et d’avoir un peu plus de visibilité.”

Crédit Tahiti Nui télévision

Cette année, Papeete Centre-Ville a vu les choses en grand : musique de Noel à chaque coin de rues, jeux de lumières, animations, le mot d’ordre pour cette 11ème édition, la “gaieté”.

“Ça a été très difficile. On a failli l’annuler au dernier moment. Et on a réussi avec beaucoup de persévérance à le maintenir et aujourd’hui c’est vraiment un succès”, estime le président Dany Dana.

Le temps d’une soirée, la population a pu respirer en famille ou entre amis et trouver un peu l’esprit de Noel.