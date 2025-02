Car bass à Atimaono : entre passionnés et riverains, la tension monte

Calme plat ce dimanche sur le site de Atimaono, à Papara, où un second rassemblement de car bass était prévu avec la bénédiction du Pays. La Fédération polynésienne de car audio étant parvenue à trouver un accord avec les autorités, un premier rendez-vous s’est tenu sans encombre fin janvier, à Fare Ute. À Papara, la musique est différente.

Dénonçant des nuisances sonores quotidiennes de car bass sauvages, les riverains, notamment ceux domiciliés juste en face du site, ont atteint leur seuil de tolérance, comme Liana Bernardino, qui en a même développé « des envies de meurtre« . « Cela va faire une dizaine d’années à peu près, où c’est tous les week-end, samedi, dimanche (…) On a envie de détruire leur matériel, on n’en peut plus en fait » , souffle-t-elle.

Un kilomètre plus loin, Terii partage le même désarroi. Malgré des interventions des forces de l’ordre, l’annonce de rendez-vous officiels encadrés par le Pays ne passe pas. Elle, a même envisagé de déménager par dépit. « Tous les vendredis quand je rentre, je me dis que je vais subir encore ça, qu’il faut que je m’en aille de chez moi, peste-t-elle. Quand j’ai entendu que le président avait autorisé un rassemblement d’une fédération à moins d’un kilomètre de chez moi, je n’ose même pas imaginer quelles sont les agressions sonores que je vais subir en plus (…) J’entends leurs besoins, j’entends leur passion, mais entendez aussi notre détresse, notre stress, notre difficulté à vivre ça au quotidien » .

Les riverains ont sollicité l’association Te ora hau, luttant contre les nuisances sonores (Crédit Photo : TNTV)

Pour se faire entendre, les habitants se sont tournés vers Te Ora Hau, qui lutte contre les nuisances sonores. L’association revendique plus de 600 signatures à sa pétition s’appuyant sur la réglementation du site et le code de l’environnement.

Sa vice-présidente Ariitea Bernadino est formelle, « c’en est trop pour eux » . « À ces habitants déjà en souffrance, on veut ajouter des rassemblements associatifs, regroupant plusieurs dizaines de car bass (…) au niveau de l’exécutif, puisque sa décision semble ferme et arrêtée, on a pris l’attache d’un avocat pour attaquer le Pays pour non-respect de la règlementation » .

Consciente de cette opposition grandissante, la présidente de la fédération de car-audio Elvina Wong Foen a donc préféré annuler l’événement, tout en maintenant la prochaine rencontre en mai. « On a déjà commencé à avoir des plaintes. Donc, au nom de la fédération, j’ai préféré annuler cette journée et prendre le temps de trouver un accord avec le Pays et le collectif de l’association Te ora hau » , dit-elle.

Moetai Brotherson, assure-t-elle, a prévu des aménagements pour réduire les nuisances sonores. Elle espère qu’ils seront en place en mai, date du prochain rendez-vous de la fédération. « Nous ferons des tests avec des sonomètres. Il faut savoir qu’en tant que président de la fédération, pour réduire les nuisances sonores j’ai annulé tout ce qui est gros matériel (…) tout ce qui est gros sub, trop de décibels, c’est interdit. Pour réduire les nuisances sonores au sein de Atimaono, j’ai préféré prendre des petites charrettes » , note-t-elle.

Les deux parties ont déjà été reçues par les autorités du Pays. Tous s’accordent sur l’urgence d’une solution pérenne et consensuelle.