Cancers radio induits : le syndicat des retraités informe Rimatara

Il s’est donné pour mission de faire le tour des communes, jusqu’aux archipels les plus éloignés. Le président du syndicat des retraités, Émile Vernier, s’est rendu à Rimatara, à la rencontre des habitants potentiellement atteints d’une maladie radio-induite et de leurs ayants-droits. Objectif : les pousser à se faire dépister et à solliciter une indemnisation.