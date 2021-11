Camping Adventure Tahiti : la première plateforme web de référence des activités de plein air en Polynésie

La Polynésie, ses plages, ses lagons… et ses montagnes. “Moi, j’adore la montagne et je trouve que ce n’était pas du tout assez mis en avant, lance Jessica Sorin. La Covid a fait que les gens ne voyageaient plus, donc les locaux ont réinvesti aussi un peu leurs îles et on voit que les activités sont en plein essor : tout ce qui est lié à la nature, retourner à l’essentiel, c’est en pleine montée.”

Passionnée de nature, cette entrepreneuse diplômée en management et tourisme, est venue passée des vacances en Polynésie. Et elle est immédiatement tombée amoureuse de Tahiti… “Du coup, j’ai prolongé mon séjour de 6 mois. J’ai été incubée chez Prism, dans le programme Start avec l’idée de proposer des packages, tentes de toit, tout ça. Et puis au fur et à mesure de mon étude de marché, j’ai vu ce qui était possible”.

Jessica rentre en métropole, vend son appartement, confie son affaire, et revient s’installer au fenua. Là, elle fait évoluer son projet polynésien. De la simple location de matériel de camping, elle s’oriente vers la création d’une véritable plateforme consacrée aux activités de plein air. “Sur cette plateforme, tu pourras réserver ton matériel sportif : un VTT, un paddle, un surf, tu pourras réserver du matériel de camping. Une tente que tu peux mettre sur le toit de ton véhicule, des tentes de camping avec le matelas, le duvet, tout ce dont tu as besoin, explique-t-elle. Tu pourras également réserver des terrains pour dormir parce que l’idée n’est pas d’encourager du camping sauvage.”

Pour accueillir les campeurs, Jessica a donc fait appel à des partenaires particuliers ou professionnels du tourisme. “L’idée, c’est de pouvoir proposer d’aller chez l’habitant parce que ça part aussi d’un désir de rencontre de l’autre. Aujourd’hui, quand tu viens faire un airbnb, la plupart du temps, tu as le logement entier mais tu ne rencontres pas les habitants. Là pour le camping tu vas chez l’habitant donc tu partages quelques chose avec (…) c’est plus authentique et c’est ça aussi que je cherche à mettre en avant avec ce type de projet. Une reconnexion à la nature, une reconnexion à l’aventure, créer soi même ses petites vacances, son petit séjour. (…) On va référencer aussi toutes les pensions qui veulent bien, en plus de leurs chambres, aussi mettre à disposition leur jardin. Des écolodges… Mais vraiment, l’idée c’est d’être dans la nature.” Jessica s’est aussi vue proposer… un motu pour accueillir des campeurs.

Sa plateforme Camping Adventure Tahiti est destinée aux touristes bien sûr, mais aussi et surtout aux locaux, pour sortir du quotidien : le but est de “faire des choses différentes. Plutôt dans la simplicité. Ça peut être juste le temps d’une nuit, mais une nuit atypique.”

Côté “pro”, si vous souhaitez proposer votre terrain aux campeurs, il faudra le faire dans les règles. “Il faut absolument être enregistré auprès du service du tourisme comme hébergement touristique” .

Du matériel de camping, des lieux insolites… et aussi des activités à réserver en ligne. “Tu pourras également sur la plateforme, réserver des activités avec guide. Donc tous les professionnels qui proposent des activités de plein air pourront être référencés sur la plateforme : du canyoning, de l’escalade, une randonnée… L’idée c’est que ce soit la plateforme de référence sur les activités de plein air à Tahiti et je l’espère sur les îles.”

Le site Internet devrait être officiellement lancé en décembre. Camping Adventure Tahiti compte déjà “une dizaine de spots référencés, une dizaine de partenaires qui veulent bien mettre leurs tours, et puis du matériel”. Les professionnels pourront aussi s’enregistrer eux-mêmes et proposer leur matériel dès le lancement de la plateforme.