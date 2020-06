CAES : à Teahupoo, Mamie Odette, couturière, transmet son savoir

Pendant le confinement, Odette Ahiri, couturière, a été sollicitée par la municipalité pour confectionner des masques de protection pour la population de Teahupoo. On lui a fourni le tissu, le fil et les élastiques. À elle seule, elle en a produit 3 000 en un mois… « Le premier tour qu’on a fait : tout Teahupoo. Et j’ai fait l’école aussi. Ils m’ont demandé, je l’ai fait. Ils ont demandé combien ils me devaient, j’ai dit non c’est pour nos enfants. »

Il y a deux semaines, elle a reçu une nouvelle commande de 3000 masques, mais en plus du matériel nécessaire elle à obtenu deux assistantes en contrat CAES. En deux semaines et à raison de 4 heures de travail par jour, elles en ont produit 700. « Après les masques, je vais leur apprendre la couture pour qu’elles puissent vivre de la couture parce qu’on peut vivre de la couture. Je parle pour moi. C’est pour ça que je leur apprend, tous les jours je parle. Il ne faut pas penser aller trouver du travail. Il faut aller là. »

Les conventions d’aide exceptionnelle de solidarité ont été créées pour aider les familles prioritaires qui avaient perdues leur emploi suite à la crise sanitaire. Sur Teahupoo, 20 dossiers ont déjà été validés. « Là on attend la deuxième vague pour les CAES. On pense que ça va s’ouvrir. Pour Teahupoo, nous avons 45 ou 50 dossiers. Pour l’instant il n’y a que 20 CAES », explique Fenuaiti Rochettte, membre de l’association Teahupoo Nui.

Ces stagiaires bénéficiant de convention d’aide exceptionnelle de solidarité travailleront durant 3 mois et percevront une indemnité de 50 000 Fcfp. Mamie Odette voudrait voir prolonger leur contrat afin de les aider à créer leur propre entreprise.