Câble Manatua : Les Îles Cook bientôt connectées à l’internet mondial

En utilisant le câble Manatua, cet accord permet de relier Rarotonga au point d’interconnexion Tahiti Internet Exchange, et, au-delà, aux principaux hubs Internet internationaux à Hawaii et à Los Angeles, aux États-Unis.

Le partenariat s’appuie sur les relations solides développées entre ACL et l’OPT, la société mère d’ONATi, en tant que partenaires du projet de câble Manatua récemment achevé traversant le Pacifique Sud sur 3 600 km

Vodafone Cook Islands sera le premier à profiter de ce nouveau service, offrant à ses clients de Rarotonga et d’Aitutaki des connexions à la pointe de la technologie alimentées par fibre traversant une vaste étendue de l’océan Pacifique vers les États-Unis. Le service entrera en vigueur immédiatement.

Pour le groupe OPT, le contrat marque un virage audacieux vers le secteur de la connectivité internationale et la capacité à tirer parti de ses investissements importants et de son expertise réseau pour contribuer à améliorer la connectivité des pays voisins.

« Le câble Manatua est un investissement crucial pour les îles Cook. Ce développement ouvre le marché numérique des îles Cook et répond aux ambitions du projet visant à fournir une connectivité plus rapide, plus abordable, résiliente et fiable à Rarotonga et Aitutaki. C’est formidable de constater que grâce au partenariat solide entre Avaroa Cable et OPT, les îles Cook disposent désormais d’une connectivité internationale par fibre optique de tout premier rang » a déclaré Mark Brown, Vice-Premier Ministre des Îles Cook.

« Ce partenariat solide entre Avaroa Cable et OPT Polynésie française avec le soutien de chaque gouvernement respectif est maintenant en mesure d’offrir une connectivité internationale par fibre de haute qualité à chaque individu dans nos îles respectives, malgré l’océan qui nous sépare.

Cela témoigne aussi du fait que nous sommes devenus une vitrine technologique non seulement pour notre région du Pacifique mais aussi pour le monde. Nous pourrions sembler être loin du reste du monde, mais le monde nous regarde et est impatient de visiter nos rivages accueillants, particulièrement en ces temps où la pandémie nous menace » ajouté Edouard Fritch, président de la Polynésie française.