Bug du réseau Vini sur l’ensemble de la Polynésie

Chez Vini, on indique que les techniciens s’attèlent actuellement à identifier les causes du problème pour le régler dans les plus brefs délais. Ce bug a débuté vers 10 heures sur la 2 G et la 3 G de l’opérateur avant de s’étendre aux autres services. La société devrait prochainement communiquer pour donner davantage de détails sur ce problème technique qui concerne ses 112 000 clients mobiles.

En cas d’urgence, utiliser le réseau des autres opérateurs

Les secours pompiers sont joignables au 40501818