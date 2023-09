Brico-Lab, un atelier participatif ouvert à tous à Papeete

Dans le centre-ville de Papeete, les bruits de scie sauteuse et de visseuse résonnent. Depuis un mois, Pascal Yen Kai Sun a ouvert Brico-Lab dans son garage, un atelier de bricolage participatif où les amateurs peuvent utiliser des outils en libre-service : visseuse, affleureuse, marteaux, etc. En tout, ce sont 6 établis qui peuvent accueillir tous les jours de la semaine, sur réservations, ceux qui veulent se lancer.

C’est le cas de Rose qui en est à sa deuxième session et qui manie déjà la scie circulaire avec dextérité. Il y a deux semaines, elle ne s’imaginait pas utiliser une machine aussi impressionnante. Aujourd’hui, elle s’attaque à sa première étagère. « Je faisais déjà du bricolage à la maison, mais c’était juste pour mettre un clou ou une vis. Là, je vais un peu plus loin. Je me lance des défis. L’avantage, c’est que je vais revenir plusieurs fois et progresser. Donc là, je fais des petites étagères, et la prochaine fois, je ferai une table » explique-t-elle, lunettes de protection sur le nez.

Apprendre pas à pas

Rose peut compter sur le soutien de Pascal, toujours présent sur place. Après avoir travaillé pendant 11 ans en tant qu’ingénieur, il s’est reconverti en mentor du bricolage. Il a acquis son savoir grâce à des tutoriels YouTube, mais également sur le terrain. Il accompagne ainsi les particuliers dans leurs travaux. Quels objets ? Quelles matières ? Il leur pose un certain nombre de questions pour préparer la réalisation de leurs projets et leur rappelle aussi les gestes de sécurité.

« Les premières choses que l’on construit, c’est toujours un peu bancal. Mais on se pose des questions, on se demande pourquoi ça n’a pas marché. Au fur et à mesure, on apprend. Ce que je veux éviter, c’est cette frustration à mes clients qui débutent, et les accompagner jusqu’à ce qu’ils soient autonomes et qu’ils fassent de beaux projets par eux-mêmes », explique le gérant des lieux.

Si, vous aussi, vous souhaitez réaliser de vos mains certains de vos projets, vous pouvez réserver votre créneau en contactant Pascal sur sa page Facebook : « Brico-Lab Tahiti, les ateliers partagés ».