BPCO : un dépistage gratuit vendredi à Raiatea

La BronchoPneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique mal

connue mais très fréquente. Elle touche près de 3,5 millions de personnes en France, dont près de la

moitié sont mal ou pas diagnostiquées.

La BPCO est définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. La cause la

plus fréquente (plus de 80% des cas) est le tabac, y compris celle du tabagisme passif, mais d’autres

polluants professionnels peuvent en être responsables (poussières agricoles, farines du boulanger,

employés du bâtiment et des travaux publics).

Les professionnels de santé de l’APAIR APURAD accompagnés du Docteur Bouayad, pneumologue,

seront présents sur le Parvis du kiosque de Uturoa le vendredi 18 novembre de 8h à 13h pour un dépistage gratuit. Ce dépistage s’adresse à un public cible : les fumeurs de plus de 40ans. Plus le dépistage est précoce, plus il permet de ralentir la détérioration pulmonaire.

Il s’agira, également, de sensibiliser la population plus jeune aux conséquences du tabagisme.