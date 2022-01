Covid-19 : Bora Bora, l’île la plus touchée par le variant Omicron

Suite aux premiers cas détectés en décembre 2021, la propagation du variant Omicron continue en Polynésie. La direction de la Santé a établi un point de situation des cas déclarés et recensés de variant Omicron, à ce jour, mardi 4 janvier 2022. Il est à noter que ces données évoluent régulièrement du fait des sorties d’isolement et de la détection de nouveaux cas, et elles doivent donc être interprétées avec prudence.

34 cas actifs de variant Omicron en Polynésie, une seule hospitalisation

Dans un communiqué, la présidence indique que, globalement, la circulation du variant Omicron n’atteint pas encore un niveau alarmant. On ne compte sur toute la Polynésie qu’une seule hospitalisation détectée Covid lors de son entrée au CHPF de Taaone.

La présence du variant est clairement identifiée dans plusieurs îles, et détectée majoritairement sur des personnes revenant de voyage aux États-Unis à leur arrivée à l’aéroport de Tahiti – Faa’a.

Sur les 130 cas actifs figurant dans le dernier carré épidémiologique publié au 3 janvier, on recense aujourd’hui 34 cas de variant Omicron (incluant un cas suspect de Tubuai en attente de confirmation). Sur ces 34 cas, une dizaine de cas sont autochtones c’est-à-dire non liés à des personnes ayant voyagées, et ont été identifiés en particulier à Raiatea (5 cas) et à Bora Bora (5 cas).

Bora Bora, l’île la plus touchée

L’ile de Bora Bora est à ce jour la plus touchée par le variant Omicron avec un total de 20 cas actifs dont 5 cas autochtones. La vigilance reste donc de mise compte tenu de la contagiosité de ce variant.

Aux îles du Vent, quelques cas sont recensés : on compte 1 hospitalisation détectée Covid lors de son entrée au CHPF de Taaone, mais pas en réanimation ; aucun cas à l’hôpital de Taravao ; aucun cas à l’hôpital de Moorea. En revanche, à Moorea, 4 cas de Covid actifs sont connus sur l’ile, tous isolés à domicile. Aucun cas n’a été déclaré sur l’île de Maiao depuis le début de la pandémie.

Aux îles Sous Le Vent, l’hôpital de Raiatea ne compte aucune hospitalisation de cas de Covid. Cependant, l’île compte 5 cas actifs autochtones recensés, dont 3 isolés à Raiatea, et 2 isolés à Papeete. 4 d’entre eux revenaient de voyage aux États-Unis. Bora Bora compte à ce jour 20 cas actifs dont 3 nouveaux cas recensés aujourd’hui : 15 importés et 5 autochtones ce qui en fait l’île la plus touchée de toute la Polynésie. Les îles de Huahine, Maupiti ne comptent aucun cas recensé. À Tahaa, 1 couple de touristes a été isolé.

Dans les autres archipels, on recense 2 cas positifs à Rangiroa (isolés à domicile), 1 cas positif à Ahe. On ne recense aucun cas sur l’archipel des Australes, mais la direction surveille Tubuai où un cas suspect a été testé. Aucun cas n’a été détecté aux Marquises non plus, où il n’y aucune hospitalisation Covid en cours à l’hôpital de Taiohae.

23 000 personnes n’ont toujours pas fait leur dose de rappel

Pour rappel, la vaccination reste à ce jour le moyen le plus efficace pour se protéger de la Covid-19 et de ses variants, Delta ou Omicron. Si la vaccination n’empêche pas d’attraper le virus, il est prouvé qu’elle protège de ses formes graves et qu’elle évite les hospitalisations lourdes. Les personnes âgées et fragiles doivent considérer la vaccination comme une priorité. Les premières données provenant du monde entier, notamment des États-Unis et de l’Europe qui figurent parmi les zones les plus touchées, montrent que la quasi-totalité des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées.

À ce jour, 45 000 personnes devaient faire leur zone de rappel au 15 décembre 2021 en Polynésie. Parmi elles, environ 23 000 personnes n’ont pas fait leur rappel et ont donc un pass sanitaire qui n’est plus valide. 161 735 personnes sont totalement vaccinées, soit 59% de la population totale.

Face à l’afflux de personnes venant se faire vacciner au centre de Paofai, le centre de vaccination grand format de la Présidence rouvrira dès le mercredi 5 janvier et toute la semaine, y compris le samedi toute la journée et le dimanche matin.