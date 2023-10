BookTok : quand TikTok rend la lecture tendance chez les jeunes

Réseaux sociaux et lecture ne sont pas incompatibles. Preuve en est l’explosion du phénomène BookTok sur le réseau social chinois Tiktok. Le mouvement dont le nom est issu d’une contraction de book (livre en anglais) et TikTok, est né aux États-Unis et prend de l’ampleur en France.

Jeanne Seignol est journaliste et créatrice de contenus. Elle est en ce moment en Polynésie à l’occasion Salon du livre. Sur sa chaine YouTube, parle de littérature et tente de « dédramatiser » : « L’idée, c’est de parler de mes lectures et parfois de faire quelques sujets d’analyse (…) Je réalise aussi des documentaires, notamment sur la lecture chez les jeunes et le phénomène BookTok. »

Selon Jeanne Seignol, le phénomène BookTok a explosé avec la pandémie de covid et les multiples confinements : « Il y a énormément de jeunes qui ont découvert TikTok parce qu’ils n’avaient pas grand-chose d’autre à faire. C’est un peu comme ça qu’est né ce phénomène de la lecture dessus puisqu’il y avait déjà les Américains qui lisaient beaucoup et qui partageaient cette passion sur TikTok. Et donc beaucoup de jeunes se sont rendu compte que la lecture pouvait être fun alors que jusqu’ici, ils avaient l’habitude des lectures obligatoires à l’école et donc de choses qui ne leur ressemblent pas forcément. »

Début 2023, TikTok devenue l’application la plus téléchargée au monde devant Instagram. Et le hashtag #booktokfrance compte aujourd’hui plus de 2.2 milliards de vues sur le réseau social. La tendance du Booktok a carrément ébranlé monde édition. Des livres ont vu leurs ventes exploser après vidéos d’influenceurs sur la plateforme… « Beaucoup d’éditeurs se sont rendu compte que certains de leurs livres qui étaient dans leur catalogue depuis plusieurs années se mettaient à être vendus énormément (…) Ils ne comprenaient pas trop au début, puis ils se sont mis à s’intéresser à TikTok qui était plutôt le réseau social de leurs enfants à l’origine, pour les nouvelles sorties mais aussi pour relancer d’anciens livres. » On retrouve ainsi de grandes maisons d’édition sur le réseau social : Hachette, Gallimard, Flammarion ou encore Albin Michel se sont lancés sur Tik Tok.

Le réseau social attire des utilisateurs plutôt jeunes, entre 15 et 24 ans pour la majorité. Il y a donc peu de chance d’y trouver des recommandations de grands classiques. Parmi les styles qui cartonnent : les mangas bien sûr, et la romance. Les personnages LGBTQIA+ ont aussi leur place. Internet donne ainsi un espace à des œuvres parfois invisibilisées dans la vraie vie.

Style critiqué et dénoncé par de nombreux influenceurs : la dark romance, qui relate des relations sombres et toxiques… Des romans accusés de romantiser les violences face à un public jeune et vulnérable.

Verra-t-on bientôt naitre une communauté BookTok Polynésie ? Aux jeunes lecteurs de décider.

Le Salon du Livre se poursuit ce dimanche à la Maison de la culture. Jeanne Seignol y présentera ses documentaires et participera également à une conversation autour de l’intelligence artificielle.

Le programme est à (re)découvrir ici.