Blocage au port autonome : le Pays prêt à porter plainte pour « actes de piraterie »

Ils étaient deux remorqueurs à bloquer partiellement l’entrée de la rade du Port autonome de Papeete, vers 3 heures ce matin, suite à l’expiration du préavis de grève déposé par les syndicats. Une « action illégale d’occupation d’outil de travail du Port Autonome de Papeete » caractérisée selon le gouvernement, qui a suspendu les négociations et menace le personnel des grévistes d’actions en justice.

Moetai Brotherson a « d’ores et déjà informé le personnel des grévistes, qu’un référé pour illégalité et une plainte au pénal pour actes de piraterie sont rédigés et prêts à être déposés » , a fait savoir le Pays dans un communiqué. Les négociations pourraient reprendre dans l’après-midi à la présidence, a indiqué la secrétaire générale du syndicat Otahi, Lucie Tiffenat.

Pour rappel, les grévistes ont cinq points de revendication, dont la réorganisation du service armement au Port Autonome, la titularisation du capitaine d’armement, en intérim depuis 4 ans, la réintégration pour deux années de deux marins partis à la retraite, ou la mise en place d’un roulement prenant en compte la baisse des effectifs.