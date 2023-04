Biosécurité : le Pays se dote de trois chiens détecteurs

De race Beagle, croisés Harrier, ils sont les 3 premiers chiens détecteurs de biosécurité en Polynésie, indique un communiqué de la Présidence. Odin, Oreo et Owen auront la charge de « contrôler les effets personnels et les colis arrivant en Polynésie française » pour lutter contre les risques d’introduction et de dissémination de pestes animales et végétales.

Avant leur déploiement, « trois agents de la biosécurité polynésienne et leurs chiens ont suivi une formation en Nouvelle-Zélande (…) du 14 novembre 2022 au 19 mars 2023 ».

« Afin d’agir de manière complémentaire dans la gestion durable de nos ressources, la direction de la biosécurité bénéficiera de véhicules électriques destinés aux déplacements des équipes cynophiles » indique encore le communiqué. Ce projet a été financé à 47,5% par l’Union Européenne et à 52,5% par le Pays.