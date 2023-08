« À quelques heures de la diffusion télévisée, pendant 90 minutes, par le groupe France télévisions, de l’allocution-bilan du Président Moetai Brotherson à l’occasion des 100 jours d’existence de son gouvernement, et à la veille d’un pseudo échange avec des Polynésiens triés sur le volet par les services de la présidence, le Tapura Huiraatira (…) s’interroge sur les raisons qui ont pu conduire le Président du Pays à faire le choix d’exclure de ce monologue présidentiel l’ensemble des autres médias au profit du seul média national présent en Polynésie française », écrit le parti d’opposition.

« Au cours des neuf dernières années de gouvernance, y compris durant l’éprouvante gestion de la pandémie et en dépit de relations parfois houleuses avec certains organes de presse, le Président Edouard Fricth et son gouvernement ont toujours mis un point d’honneur à associer et convier l’ensemble des rédactions aux conférences de presse, présentations et évènements officiels faisant l’objet d’une médiatisation », ajoute-il.

Le Tapura dit regretter « fortement que le Président du Pays, pourtant issu d’un parti politique attaché aux valeurs de liberté, préfère favoriser l’orchestration millimétrée d’une opération de communication et de marketing politique de grande ampleur, qu’il a lui-même mise en place, au détriment de la liberté de presse, du traitement différencié de l’information et du pluralisme journalistique qui constituent les principes élémentaires d’une société démocratique ».