Bientôt un espace Margaret’s Place au lycée de Taravao

Cette convention prévoit le co-financement de ce dispositif à hauteur de 30 millions de Fcfp sur 3 ans incluant l’aménagement et le fonctionnement d’un espace dédié dans le lycée de Taravao, ainsi que la rémunération d’une psychologue à plein temps sur le temps de présence des élèves.

Pour rappel, l’espace Margaret’s Place, largement déployé aux États-Unis, et déjà ouvert au lycée Diadème de Pirae, accueille les jeunes dans un espace convivial permettant des échanges, des rencontres et si besoin, une prise en charge psychologique volontaire et confidentielle, face à leurs difficultés personnelles et/ou scolaires.