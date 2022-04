Bientôt un espace jeunes du Fare Tama Hau à Taiarapu-Est

40 millions de Fcfp, c’est le montant de la subvention accordée par le pays au Fare Tama Hau. La somme est destinée à la construction d’un espace jeunes dédié aux adolescents et jeunes adultes âgés de 12 à 25 ans. Le bâtiment sera situé dans la commune de Taiarapu-Est.

L’espace pourra accueillir une quarantaine de jeunes et sera rattaché à l’équipe mobile de Taravao. Les professionnels interviendront pour des activités et des animations sous la coordination de la Maison de l’adolescent du Fare Tama Hau. Il s’agira d’un lieu d’accueil anonyme et gratuit. Il offrira diverses activités ludiques, éducatives, culturelles ou sportives et proposera aussi des animations de promotion de la santé, d’information et d’expression. Certaines activités pourront être à visée thérapeutique.

Les établissements scolaires, les associations, les foyers d’accueil pour adolescents et les maisons de quartier seront partenaires et pourront être invités aux activités proposées.