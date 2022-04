Bientôt 400 logements de luxe à Punaauia ? Donnez votre avis

“Il s’agit du plus gros projet immobilier jamais vu à Punaauia”, indique la commune.

Au complexe d’appartements haut de gamme seront intégrés “les codes d’un hôtel cinq étoiles”, indique le président du groupe City dans une interview à Tahiti Infos. Spa de luxe, salle de fitness, pool bar ou encore conciergerie, l’Ocean Park a déjà déposé son permis de construire et pourrait sortir de terre dès le dernier trimestre 2022, a rajouté le groupe.

Avant le lancement des travaux, le maire de Punaauia souhaite néanmoins connaître l’opinion de la population. Une étude d’impact est d’ailleurs consultable à la mairie et sur le site internet de la commune. Cette dernière indique qu’un tel projet résidentiel pourrait affecter la consommation d’eau du quartier qui augmenterait alors de 30% à 40%.

Une pétition contre le projet immobilier a également été lancée en ligne.

Pratique

Les doléances seront recueillies entre le 11 avril et le 11 mai 2022

Que vous soyez résident de Punaauia ou pas, donnez votre avis :

– par mail, en précisant votre nom et prénom sur [email protected]

– par courrier, en écrivant à l’adresse suivant – BP 13 001 – 98 717 Punaauia

– en présentiel, en vous présentant directement à la mairie de Punaauia, de 7h30 à 15h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 14h30 le vendredi.