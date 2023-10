Bagarres au collège de Paea : les parents d’élèves sifflent la fin de la récréation

Les bagarres à l’intérieur ou à l’extérieur du collège de Paea sont fréquentes ces dernières semaines, comme l’ont rapporté il y a quelques jours nos confrères de Radio 1. Selon des élèves interrogés, ce serait presque devenu une habitude « Il y a des agressions et beaucoup de combats. Là, vendredi, c’était chaud », témoigne l’un d’eux.

Ce que confirme une mère de famille dont le fils de 12 ans a été agressé par d’autres jeunes. « Cela fait deux semaines que j’entends qu’il est harcelé par des camarades dans le collège. Il ne voulait plus aller à l’école. Il pleurait parce qu’à chaque fois, on le suivait. Quand il allait à la cantine, on le suivait pour pouvoir lui taper dessus », explique-t-elle.

D’autres parents témoignent de violences envers un membre du personnel : « Il y a eu un incident la semaine dernière. Une surveillante a été tapée par des élèves. Un membre de l’association des parents d’élèves a demandé que les parents se mobilisent », explique une maman.

Agressions, rixes, racket, ces violences à répétition font bondir les parents. Ils ont interpellé le ministre de l’Éducation lors d’une rencontre.

Brigade de parents d’élèves

« Des parents sont allés jusqu’à lui dire : ’si ça continue comme ça, on va venir taper les enfants. Et on dit à nos propres enfants de taper, mais la solution, ce n’est pas celle-là », souffle la mère de famille.

« Il faut mettre un contrôleur », estime un père qui « vient récupérer » sa « fille tous les jours à 11 heures et tous les après-midi », pour qu’elle n’ait pas de problème.

L’établissement compte 4 surveillants pour plus de 600 collégiens. Insuffisant pour l’association qui propose la création d’une brigade de parents pour intervenir en cas de conflit. La mairie envisage, pour sa part, de faire appel au Comité de sécurité de prévention de la délinquance.

« On réunit tous les moyens, aussi bien de la commune, que du Pays et de l’Etat, pour s’attaquer à ce problème. Et c’est ça qui est intéressant », indique Teddy Tehei, adjoint au maire en charge de la sécurité.

Depuis le mois d’août, 33 élèves de Paea auraient été exclus du collège dont 20 pour des violences commises sur leurs camarades et leurs professeurs.