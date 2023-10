Baccalauréat, DNB : le calendrier des épreuves modifié en Polynésie aussi

Pour mettre un terme aux records d’absentéisme en fin d’année scolaire dans les lycées, un nouveau calendrier d’examens a été mis en place en métropole… et en Polynésie. « Puisque la Polynésie a fait le choix de faire passer à ses élèves les diplômes nationaux, bien évidemment nous devons prendre en compte le calendrier national. Le calendrier national a été repoussé pour faire en sorte que les élèves aillent en cours le plus longtemps possible au mois de juin. Par conséquent, le DNB est un peu retardé afin que la fin des cours des élèves de collège intervienne bien à la fin du mois de juin, détaille le directeur général de la DGEE, Eric Tournier. Et les épreuves du baccalauréat commenceront à la mi-juin. Ce qui fait que les lycéens iront en cours jusqu’au 12 juin environ et ensuite les épreuves redeviendront ce qu’elles étaient il y a encore quelques années c’est-à-dire des épreuves écrites, la fameuse épreuve de philosophie, les enseignements de spécialité, et après, on enchaînera avec le grand oral. »

En Polynésie, les élèves de Terminale des baccalauréats général et technologique, passeront les épreuves orales et pratiques de spécialité entre le lundi 27 mai 2024 et le jeudi 13 juin 2024. Les épreuves écrites de spécialité sont fixées aux mercredi 19 juin 2024 et jeudi 20 juin 2024. Le grand oral aura lieu du lundi 24 juin 2024 au vendredi 28 juin 2024.

La fameuse épreuve de philosophie aura lieu le mardi 18 juin 2024 comme en métropole.

Les résultats du premier groupe de l’examen seront communiqués le lundi 8 juillet 2024. Une semaine plus tard que l’année précédente.

Les oraux de rattrapage auront lieu les mercredi 10 juillet 2024 et jeudi 11 juillet 2024. Les résultats définitifs du second groupe seront communiqués le vendredi 12 juillet 2024.

La session de remplacement des baccalauréats général et technologique de la session 2024 sera organisée du lundi 2 septembre 2024 au lundi 9 septembre 2024. Les résultats du premier groupe seront communiqués le mercredi 11 septembre 2024, ceux du second groupe le vendredi 13 septembre 2024.

Épreuves anticipées de français

Les épreuves écrites anticipées de français auront lieu le vendredi 14 juin 2024. L’épreuve orale anticipée de français se déroulera du lundi 1er juillet 2024 au vendredi 5 juillet 2024.

Baccalauréat professionnel

Comme en métropole, les épreuves écrites de l’examen du baccalauréat professionnel sont fixées les mardi 11 juin 2024, vendredi 14 juin 2024, du mardi 18 juin 2024 au vendredi 21 juin 2024 et du lundi 24 juin 2024 au mercredi 26 juin 2024.

Les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :

le mardi 11 juin 2024 pour celles de langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ;

pour celles de langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ; le vendredi 14 juin 2024 pour celles de langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ;

pour celles de langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour) ; le mardi 18 juin 2024 pour celles de français et pour celles d’histoire-géographie et enseignement moral et civique ;

pour celles de français et pour celles d’histoire-géographie et enseignement moral et civique ; le mercredi 19 juin 2024 pour celles de prévention, santé et environnement et pour celles d’économie-droit et d’économie-gestion ;

pour celles de prévention, santé et environnement et pour celles d’économie-droit et d’économie-gestion ; le jeudi 20 juin 2024 pour celles d’arts appliqués et cultures artistiques.

La session de remplacement du baccalauréat professionnel de la session 2024 sera organisée du mardi 10 septembre 2024 au vendredi 20 septembre 2024.

Diplôme national du brevet

En Polynésie française, les épreuves écrites du Diplôme national du brevet (DNB), examen de fin de 3e, auront lieu les jeudi 27 juin 2024 et vendredi 28 juin 2024 pour la session normale. Les résultats seront communiqués le jeudi 11 juillet 2024.

Les épreuves écrites de la session de remplacement seront organisées les lundi 9 septembre 2024 et mardi 10 septembre 2024. Les résultats seront communiqués le vendredi 13 septembre 2024.

Et Parcoursup ?

« On va faire en sorte que Parcoursup soit adapté, annonce Eric Tournier. (…) Au lieu de prendre en compte les résultats aux épreuves écrites des enseignements de spécialité, ce sera le contrôle continu qui sera pris en compte dans ParcourSup. Les élèves auront intérêt à travailler régulièrement pour avoir le meilleur contrôle continu puisque les décisions dans ParcourSup seront prises avant la passation des épreuves écrites du baccalauréat. »