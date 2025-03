Avis aux futurs capitaines : les bourses de formation maritime reconduites en 2025

En 2024, 24 bourses de formation professionnelle maritime ont été attribuées, pour un montant total de 54 millions de francs. Cette aide, gérée par la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), permet aux marins salariés ou détenteurs d’une promesse d’embauche d’évoluer dans leur carrière professionnelle et d’obtenir les titres maritimes nécessaires à leurs fonctions.

Grâce à cette bourse, ils peuvent suivre un parcours professionnel maritime continu en Métropole et accéder à des formations spécialisées non dispensées localement telles que les brevets supérieurs au brevet de capitaine 500 UMS (BC500) et au brevet de mécanicien 750 kW.

Pour l’année 2025, le dispositif reste en place. Les candidats intéressés sont invités à se rapprocher de la DPAM pour constituer leur dossier de demande.

Mis en place grâce à un partenariat entre les acteurs du secteur, le dispositif est cofinancé à parts égales par le Pays et l’État via le Fonds d’Intervention Maritime. À terme, ces compétences acquises en métropole doivent permettre de développer et moderniser la flottille des armateurs polynésiens.