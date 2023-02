Avec “Marathons”, l’association Tous pour Lola lutte contre le cancer pédiatrique

L’association Tous Pour Lola, qui accompagne les enfants dans leur combat contre le cancer pédiatrique, lance son 1er événement caritatif à Tahiti. Le “Marathons” tous pour Lola est prévu le 18 mars 2023 au stade du Lycée de Taravao, de 12h à 16h.

La solidarité et la générosité sont à l’honneur pour cet événement : l’occupation du stade, le matériel et tous les équipements sont mis à disposition gratuitement ainsi que les intervenants qui viennent en qualité de bénévoles.

PROGRAMME

12h concert du chanteur ETO



13h Fit marathon animé par Alexandra Solacroup, coach bien-être et nutrition



14h30 Tamure marathon dirigé par les danseuses Heirani Salmon, Tokahi Cadousteau et Ngahono Bambridge de l’école de danse Rainearii



… et quelques surprises !

Les bénéfices et les dons récoltés lors de cette journée de mobilisation seront reversés au service Pédiatrique du Dr Jérôme Pasche du Centre Hospitalier du Taaone, ainsi qu’à l’association Sourire à la vie qui accompagne les enfants atteints de cancer et leur famille.

INFOS PRATIQUES



Prix d’entrée : 1000 Fcfp pour les adultes ; 500 Fcfp pour les enfants de -12 ans



Billetterie ouverte ICI



Les visiteurs et participants pourront aussi acheter leur entrée directement auprès des organisateurs et sur place le samedi 18 mars, et participer aux marathons. Chaque billet est valable aussi pour la tombola.



Contacts : Guillaume Henriques, président Tous pour Lola 89 59 22 37 ;

Alexandra Solacroup, bénévole 87 39 08 07