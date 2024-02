Avec les fortes chaleurs, la consommation d’électricité monte en flèche

Il fait chaud et cela se ressent. Pour tenter de trouver un peu de fraicheur, les Polynésiens sont nombreux à mettre en route leurs climatiseurs. Un appareil gourmand en énergie.

« On a le phénomène El Niño, donc une hausse de la consommation d’environ 10 % sur les mois de la saison chaude. On est passé de 80 à presque 90 mégawatts, ce qui correspond aux quelques degrés de plus que l’on ressent tous en ce moment. Cela nous impacte sur les besoins en fourniture », constate Yann Wolff, le directeur technique et performance au sein d’EDT.

Et celui-ci d’ajouter : « tant que la variation des températures est limitée à quelques degrés, c’est facile à gérer. Cela deviendrait problématique si l’on avait des évolutions très fortes. Heureusement, ce n’est pas le cas ».

Les pluies abondantes de ces dernières semaines, entrecoupées de journées de fort ensoleillement, permettent à EDT de répondre à cette hausse ponctuelle de la demande d’énergie sans faire tourner davantage ses groupes thermiques. « On a un recours aux énergies renouvelables qui, en ce moment, est très fort. Sur le mois de janvier, on est à environ 55 à 60 % d’énergies renouvelables. On n’a pas de souci pour faire face à la demande », souligne Yann Wolff.

Les professionnels de la climatisation enregistrent, eux aussi, un pic d’activité ces dernières semaines. C’est le cas de la petite entreprise de Bryan Gobrait. « Par rapport à d’habitude, on fait environ 25 % d’interventions en plus. Il y a du boulot », dit-il.

« L’énergie va être de plus en plus chère » Yann Wolff, directeur technique et performance au sein d’EDT.

Et entretenir régulièrement son climatiseur permet de le maintenir en bon état, mais pas que. « Le fait de faire la maintenance régulièrement permet aussi de faire des économies d’électricité à hauteur de presque 30 % », ajoute Bryan, « et pour éviter de trop consommer, je conseille aux clients de ne pas mettre la climatisation à fond. Si on a le pied au plancher, une voiture va consommer. C’est la même chose pour les climatiseurs. Il faut essayer de trouver la température idéale (…) Généralement, pas plus de 5 à 8 degrés de différence par rapport à la température extérieure ».

Reste que les Polynésiens, comme nombre d’habitants de la planète, vont devoir changer leurs habitudes pour « consommer mieux l’énergie ». « Il va falloir passer à la vitesse supérieure, car si l’on veut rester dans les objectifs du Plan climat de la Polynésie (…), il va falloir arriver à une diminution de la consommation de 10 à 20 points dans la décennie qui arrive. Aujourd’hui, malheureusement, on n’en prend pas le chemin », souffle Yann Wolff.

« On va dans un monde où l’énergie va être de plus en plus chère. Il va donc falloir aller la prendre au bon moment et au bon endroit, quand on en a réellement besoin. Et, surtout, passer au gaspillage zéro. C’est vraiment le leitmotiv de la décennie qui vient », conclut celui-ci.