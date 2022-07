Avec le Haut-commissariat, le Conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre œuvre pour la Mémoire de la Nation

Parmi les membres du Conseil des anciens combattants et victimes de guerre présidé par Dominique Sorain étaient présents les représentants des associations du monde combattant, un représentant Militaire, un représentant de l’Assemblée de Polynésie Française (APF), un représentant de la Direction des Finances publiques (DGFIP) et les représentants des Mairies de Papeete et de Maupiti.

Ce conseil a pour principales missions d’œuvrer dans le domaine de la Mémoire de la Nation et de veiller à ce que la solidarité nationale bénéficie aux ressortissants Polynésiens de l’ONac-vg.

Par ailleurs, 216 cérémonies, 34 conférences et 28 expositions ont été organisées dans le cadre des activités mémorielles de l’ONav-vg, rassemblant plusieurs milliers de participants.

61 conventions avec les différents partenaires de l’ONac-vg au travers de 8 campagnes de collecte organisées depuis 2018 ont permis de récolter plus d’1,3 million Fcfp au profit du Bleuet de France.

Enfin, l’Office a reçu 364 demandes de cartes du combattant et/ou de Titre de Reconnaissance de la Nation, dont 167 cartes du combattant et 178 Titre de Reconnaissance de la Nation ont été délivrés.

Monsieur le Haut-commissaire a pu également remettre le diplôme d’Honneur de porte-drapeau à M. René Tainaua, pour ses longues années de dévouement en faveur du monde combattant.