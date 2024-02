Aux Raromatai, le trafic maritime perturbé

Suite au passage en vigilance orange pour fortes pluies,sur l’archipel de la Société et de la dépression tropicale NAT approchant, plusieurs compagnies ont annoncé la suspension de leurs liaisons maritimes vers les îles Sous-le-Vent, notamment le Apetahi Express et le Taporo. « On préfère jouer la prudence » indique Moana Garbutt, responsable de la Société Taporo à Raiatea.

Seuls le Hava’i et le Hawaiki Nui maintiennent leur rotation, pour assurer le flux de marchandises, vital pour les habitants des îles. « On continue les rotations jusqu’à nouvel ordre. Rien ne change pour le moment » déclare Jeoffrey Teheiura, responsable de la SNP à Raiatea. Mais les horaires d’arrivées et de départ sont complètement perturbées : « Il y a beaucoup de changements, à cause du temps. La mer est agitée ».

Du côté des paquebots de croisière, tous ont été mis en attente ou déroutés vers d’autres destinations, en attendant le retour du beau temps.