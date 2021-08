Immersion à la morgue du CHPF

C’est un service hospitalier dont on sait très peu de choses. La morgue du CHPF connait depuis quelques semaines une cadence soutenue avec l’arrivée du variant Delta. Si du côté matériel, la direction de l’hôpital affirme pouvoir tenir la cadence. Du coté des agents, l’état de fatigue et de charge mentale commencent à se faire sentir. Une situation tant exceptionnelle que dramatique pour ces Polynésiens œuvrant en général dans l’ombre et qui affrontent depuis un mois la triste réalité de cette pandémie.