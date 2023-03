Attaques de chiens : une victime en moyenne par jour

Haidi porte encore les stigmates d’une attaque qui aurait pu virer au drame : une morsure à la jambe d’un molosse, qui l’a agressée alors qu’elle faisait son jogging sur une route fréquentée de Saint Hilaire, en descendant vers l’aéroport de Tahiti Faa’a.

« Je me suis faite attaquer par un pit-bull, qui m’a mordue à la jambe, raconte-t-elle. Je suis tombée, quelqu’un qui connaissait le chien l’a dégagé, sinon il ne m’aurait pas lâchée » . Des automobilistes ont dû lui porter secours, puis plusieurs personnes l’ont prise en charge. « J’ai été hospitalisée. J’ai subi une anesthésie générale pour avoir une opération qui me nettoie complètement la blessure et me recousue » .

Elle déplore que ce genre de chiens puisse échapper si facilement à la vigilance de leur maître : « Les chiens d’attaque, il faut les attacher ou les mettre dans des enclos. Surtout quand on sait qu’ils peuvent attaquer dans les accès publics » .

Attaques quotidiennes

À Faa’a comme ailleurs, les animaux errants et les molossoïdes laissés sans surveillance sont un véritable problème. Ce matin encore, une petite fille d’un an et demi a été mordue au visage par son propre chien. Selon le chef du service des urgences au centre hospitalier du Taaone Tony Tekuataoa, les attaques sont quotidiennes : « On en reçoit en moyenne une par jour, précise-t-il. On reçoit les plus graves, mais il y en a probablement beaucoup d’autres qu’on ne voit pas, qui sont soignées par les généralistes voire pas du tout. On est sur la partie immergée de l’iceberg » .

Un problème aggravé par les potentielles infections liées aux morsures : « C’est un contexte sceptique. Quasiment systématiquement, il faut mettre les personnes attaquées sous antibiotiques, bien nettoyer… » . Au delà des complications infectieuses, il y a les complications esthétiques, particulièrement pour les enfants qui se font plus souvent mordre au visage.

Des peines de 2 à 3 ans d’emprisonnement pour les propriétaires

Si des campagnes de captures sont régulièrement menées, ce sont bien les propriétaires de chiens les premiers responsables. Avec 15 jours d’ITT et une dizaine de points de suture, Haidi estime avoir eu de la chance. Une plainte a été déposée à la gendarmeri.

Les attaques de chiens sont en augmentation au fenua, ces deux dernières années. Selon les chiffres des forces de l’ordre, 131 attaques ont été constatées en 2021, et plus de 160 en 2022. En 2023, 19 attaques de chiens ont déjà été enregistrées.

Pour rappel, les propriétaires risquent de 2 à 3 ans d’emprisonnement et jusqu’à 5,4 millions Fcfp d’amende.