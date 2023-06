Atanua, le nouvel ATR d’Air Tahiti est arrivé au fenua

Métropole, Egypte, Oman, Inde, Malaisie, Indonésie, Australie, Fidji et enfin Tahiti. Après un long trajet, et plusieurs escales, Atanua a enfin rejoint son (aéro) port d’attache, ce mercredi après-midi. L’appareil et son équipage ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée sur le tarmac, notamment par le directeur général de la compagnie, Manate Vivish : « C’est un moment de joie et c’est aussi une fierté pour l’ensemble du personnel (…) Il vient compléter une flotte assez nombreuse. On va passer à 12 avions, au total, pour la période de pointe ».

Cet ATR72-600 est en outre moins gourmand en kérosène que les avions des générations précédentes. « Le gain en carburant est assez spectaculaire puisqu’il représente 3% d’économies », souligne Manate Vivish.

L’appareil rejoint la flotte de la compagnie alors que la Polynésie connaît une forte recrudescence du nombre de ses visiteurs. Et malgré l’arrivée sur le marché domestique du concurrent Air Moana, la demande est telle qu’il est même difficile d’y répondre.

Une croissance à deux chiffres

« La compagnie fait face à une croissance de ses trafics qui sont spectaculaires. On est sur des croissances à deux chiffres cette année. Et elles viennent s’ajouter à celles qu’on a déjà connues l’année dernière. Le concurrent, finalement, vient prendre une part de cette croissance, ce qui n’obère pas trop nos remplissages (…) On n’aurait pas été en capacité, de toutes façons, d’amener toute la force d’offre qu’on aurait dû amener pour faire face à cette croissance », ajoute le directeur général d’Air Tahiti.

L’aéroport de Tahiti-Faa’a a en effet enregistré, cette année, une hausse de 10% du trafic international, comparativement à 2019, et de plus 20% pour le trafic domestique. « Depuis la fin 2022, on a une réelle attractivité de la Polynésie, notamment auprès des touristes nord-américains et européens », se félicite Jean-Michel Ratron, le directeur d’Aéroport de Tahiti.

Celui-ci indique que des travaux seront lancés dès l’année prochaine pour « permettre d’accroître la capacité de traitement des avions » opérant sur les lignes domestiques. Atanua sera mis en service dès ce samedi dans le ciel du fenua.