Assises du RSMA : des formations adaptées aux besoins des archipels

L’insertion professionnelle était au cœur des échanges, ce vendredi, entre les responsables du RSMA et ses partenaires du privé comme du public. Grâce à ses quatre compagnies, il propose des formations qualifiantes en lien direct avec les besoins des entreprises mais aussi des acteurs publics.

Dans les archipels, les formations ont pour objectif de rendre autonomes au maximum les stagiaires. Aux Tuamotu, la compagnie de Hao a ainsi adapté son programme pour que ceux-ci puissent trouver des débouchées sur le marché du travail.

« Actuellement, c’est de l’agriculture dans les régions chaudes et des agents polyvalents de restauration. Là, on va avoir une formation de gestion d’un écolodge, complétée par une formation sur les énergies renouvelables et la petite mécanique nautique. C’est pour ça, d’ailleurs, que le régiment s’est engagé dans une démarche pour pouvoir intégrer le label ‘Fenua durable’ », explique le colonel Fabrice Avenel, le chef de corps du RSMA-Pf.

En 2022, le RSMA a accompagné 606 « volontaires stagiaires » vers le marché de l’emploi. 160 « volontaires techniciens » ont en outre suivi une formation professionnelle et 65 « volontaires jeunes cadets » ont participé à un stage de remise en confiance pour la suite de leur scolarité.

Ces assises se traduisent aussi par l’organisation de tables rondes auxquelles participent des professionnels venus de tous horizons. Lors de ces échanges, il a notamment été question du dispositif d’apprentissage. « Pour des raisons statutaires, le RSMA ne peut pas être ‘unité de formation pour apprentis’. Néanmoins, l’idée de cette table ronde était de réfléchir à un positionnement du RSMA en périphérie des formations à l’apprentissage », souligne Vanessa Tiaipoi, la cheffe du service de l’emploi

Parmi les nouvelles formations proposées cette année : celle de maître-nageur sauveteur. Les volontaires peuvent aussi se préparer au métier de plongeur professionnel. Un module d’aide aux personnes âgées vient également compléter une formation de service à la personne. Enfin, une filière esthétique et coiffure est en projet.