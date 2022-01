Arue : l’eau au coeur de la campagne municipale

Arue fait partie des communes où les usagers disposent d’eau potable au robinet. Si le réseau général est vétuste et que près de la moitié de l’eau captée n’atteint pas les foyers, disparait dans des fuites, certains résidants ont vu leurs canalisations refaites. “C’était des vieux tuyaux, on avait toujours des fuites. On avait des problèmes à la maison : pas d’eau, pas de pression. Finalement, il -y a deux ou trois ans, ils ont changé la conduite principale. Depuis c’est impeccable, on n’a plus de souci”, raconte Jean-Louis Le Loch, un habitant.

En revanche, carton rouge sur le ramassage des déchets. Car si Arue est une nouvelle fois tortue d’or, des usagers déplorent un relâchement du service : “On a remarqué que c’est un peu bâclé. Ils font ce qu’ils veulent les éboueurs. Ils ramassent quand ils ont envie de ramasser. (…) Au niveau du service ce n’est plus ça. Ça a tout changé. C’est du laisser aller.”

La commune envisage de se doter d’une déchetterie et devrait sans problème pouvoir répondre aux contraintes du Code général des collectivités en 2024.