Arrivée en Polynésie française d’une mission menée par l’Institut national du cancer

La délégation est composée du Professeur Norbert Ifrah et de Thierry Breton de l’Institut national du cancer (respectivement président et directeur général) ainsi que de trois représentants du CHU de Bordeaux (Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, directrice générale adjointe, Docteur François Rouanet, vice-président de la commission médicale d’établissement, neurologue et spécialiste en télémédecine, et Professeur Pierre Dubus, doyen de la faculté de médecine de Bordeaux).

Des rencontres sont prévues avec les partenaires institutionnels et privés spécialisés en oncologie : ministère de la Santé, direction de la Santé, ARASS, CHPF, acteurs de la prévention primaire et du dépistage ainsi qu’avec des médecins libéraux et une association de patients. Un déplacement à Nuku-Hiva est programmé afin de prendre en compte les problématiques des îles éloignées.

L’objectif de cette mission est d’apporter une expertise au gouvernement polynésien en termes d’actions de lutte contre les cancers, d’innovation scientifique, de structuration des dépistages, de soins et de recherche dans le cadre du futur institut polynésien du cancer. La mission permettra également d’identifier de manière concrète l’accompagnement opérationnel de l’État à la politique de lutte contre les cancers mise en œuvre par le Pays.