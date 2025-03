Arrivée de l’Évangile : la jeunesse protestante sensibilisée au fait nucléaire

C’est un moment de partage et de prières. Les célébrations du 05 mars rassemblent toujours autant les protestants du fenua. Comme à la paroisse de Punaauia.

« Il y a une véritable communauté protestante pour qui c’est important de célébrer ce moment et de changer un peu les choses. De ne plus se contenter de raconter ce qu’il s’est passé en 1797, mais ce qui se passe aujourd’hui : les problèmes sociaux auxquels nous devons faire face. Mais aussi les réponses que l’Église peut apporter », explique Philippe Neuffer, membre du synode de l’Eglise protestante Ma’ohi

Une jeunesse actrice de son avenir. C’est aussi ce qu’observe le président du Pays, Moetai Brotherson : « Le pivot de cette matinée, c’est la prophétie de Vaita avec son œil aiguisé. Le message sous-jacent, c’est dire que cet œil, c’est la jeunesse qui l’exerce aujourd’hui. Elle regarde ce qui nous a été laissé, ce qu’on nous a imposé, ce que l’on a voulu effacer. Et de toute cette réappropriation qui doit se faire ».

Cette réflexion autour de l’héritage culturel s’accompagne d’un échange sur la justice et la vérité avec la projection d’une rétrospective des essais nucléaires français. Et question : quelle est l’importance de la foi, dans cette quête de reconnaissance ?

« C’est vraiment catastrophique, je trouve. Quand j’ai vu le film, j’ai eu des frissons. C’est vraiment dommage de détruire comme ça un écosystème », déplore Tevahitua, un jeune paroissien. « Quand on reste sur le passé, on n’arrive pas à avancer. Mais je pense que c’est important de retenir notre passé. Ça reste une partie de nous. On ne peut pas oublier », ajoute Rebecca, autre fidèle.

« La question, aujourd’hui, c’est que ce combat a été mené par des anciens qui ne sont plus là. Nous, nous formons la relève. La relève, pour partie, est ici aujourd’hui », estime Philippe Neuffer.

La nouvelle garde au sein de l’association Moruroa E Tatou se trouve actuellement à New York, pour porter la voix des communautés du Pacifique, alors que se tient, au siège de l’ONU, une nouvelle réunion sur le traité d’interdiction des armes nucléaires.