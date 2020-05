Arrêt de la liaison inter-îles aux Marquises : l’inquiétude des tavana

Bientôt la reprise d’activité pour Air Tahiti : en effet, à compter du vendredi 22 mai, la compagnie va pouvoir reprendre ses vols commerciaux mais seulement vers 10 îles de son réseau (au lieu de 48 habituellement) : Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Rurutu, Tubuai, Hiva Oa, Nuku Hiva. Il n’y a aucun vol pour les Gambier.

Selon Manate Vivish, le directeur général d’Air Tahiti, seules six destinations dégagent des bénéfices pour la société, et les autres sont déficitaires. Mais la compagnie perçoit des aides du Pays dans le cadre d’une délégation de service public, afin de compenser les pertes. L’arrêt de l’activité dû au confinement a ainsi contraint la compagnie a revoir son programme de vols. « Air Tahiti doit affronter des turbulences économiques très fortes, du fait de l’absence de la clientèle touristique, dont la date de retour est encore incertaine ainsi que d’un marché local ébranlé par cette crise. Malgré tous nos efforts pour réduire les dépenses dans l’entreprise, la situation financière de notre compagnie locale reste précaire » indiquait le directeur dans un communiqué.

Aux Marquises, seules Nuku Hiva et Hiva Ora seront desservies

Le déficit des rotations inter-Marquises représente, pour Air Tahiti, 450 millions de Fcfp annuels. Pour l’heure, jusqu’au mois de juin, seules deux îles de l’archipel des Marquises seront desservies : une au Nord, l’autre au Sud : Nuku Hiva et Hiva Oa. La compagnie annonce que les dessertes via Twin Otter ne reprendront pas dans l’immédiat. Des dessertes qui concernent Ua Pou et Ua Huka, les deux îles du Nord.

« Je pense aussi à Apataki, Fakahina ou Takume. » Joseph Kaiha

Les membres de la CODIM (Communauté De Communes Des Îles Marquises), qui avaient reçu un courrier d’Air Tahiti leur annonçant la l’arrêt de la liaison des Twin Otter se sont réunis en visioconférence le lendemain. Ils ont décidé d’adresser un courrier aux autorités de l’État et du Pays. « Ça ne nous a pas beaucoup surpris, parce qu’il fallait s’attendre à un tel arrêt, vu l’impact du Covid-19 à l’échelle mondiale. Je confirme qu’Air Tahiti nous informe de l’arrêt pour un temps indéterminé des liaisons de Ua Pou et Ua Huka. Je pense à nos malades, nos evasan, nos transports scolaires ? Les urgences… On va se trouver dans une situation pas très confortable. Mais j’ose espérer que dans cette situation exceptionnelle, le Pays prendra des mesures exceptionnelles, afin de maintenir la continuité territoriale. Au niveau de la desserte du Twin Otter dans des îles comme les nôtres, mais je pense aussi à Apataki, Fakahina ou Takume » déclare Joseph Kaiha, maire de Ua Pou.

Joseph Kaiha, maire de Ua Pou

« On n’a pas de navette au Nord encore. On n’a pas d’autre moyens que les bateaux privés, bonitiers ou poti marara. Mais je pense aux evasans ! Je fais appel au président du Pays ! Comment on va faire pour les mamans enceintes, pour les petits enfants d’1 mois ou 2 ? » s’inquiète le maire, qui demande aux autorités de maintenir la continuité territoriale « vu que le Pays a pris des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises, ceux qui ont perdu leur emploi… pourquoi nous, nous serions laissés sur le carreau ? Pourquoi ne pas inclure, dans ces aides, la prise en charge de la continuité territoriale ? Pour l’instant, c’est Air Tahiti qui nous a fait l’annonce officielle de la suspension des dessertes en Twin Otter. On attend de voir ce que le Pays va faire. On va y aller étape par étape ».