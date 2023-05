Armée : la mission Jeanne d’Arc jette l’ancre à Papeete

Il n’avait pas fait escale à Tahiti depuis plus de 20 ans. Le groupe aéronaval Jeanne d’Arc vient de jeter l’ancre dans le port de Papeete pour une mission destinée à former la future élite de la Marine Nationale. Mais il s’agit aussi d’un groupe tactique opérationnel doté d’hélicoptères, de véhicules blindés et même d’un hôpital. Visité guidée.