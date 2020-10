Après sept mois en Polynésie, 20 Rapa Nui retrouvent leur île

« A Rapa Nui, ça fait plaisir de retrouver la fraîcheur de l’île, avant les vraies retrouvailles avec la famille et les amis ! » se réjouit Kissy Ika Chavez. A 40 ans, cette Pascuane avait démissionné du SPC-PF, à Tahiti, pour se réinstaller avec sa famille sur son île natale… Mais la Covid et le confinement avait frappé peu après sa démission, retardant de plus de sept mois tous ses projets.

Beaucoup de ces Pascuans ont souffert d’importants problèmes financiers, faute de pouvoir rejoindre leur lieu de travail. Et sans visa, la plupart n’ont pas pu travailler en Polynésie.

Ils ont pu profiter du rapatriement de sept Polynésiens bloqués à l’Île de Pâques pour prendre l’A400M et retrouver leur fenua.

Un retour sous protection sanitaire, à bord de l’A400M de l’Armée de l’air – Photo : Ruhi Osorio Soto

Mais pour certains, cela a aussi été une déchirure familiale. Comme cette maman qui a passé huit mois, enceinte, et avec son premier enfant, loin de son mari : « Je suis tellement heureuse de retrouver mon compagnon, qui a eu l’autorisation de me rejoindre dans ma chambre d’hôtel pour passer la quatorzaine en famille » confie Mihinoa Terakauhau Pont. La jeune femme de 21 ans avait accouché à Papeete le 3 octobre.

Le retour a donc été une fête, mais pour la célébrer, il faudra attendre la fin de la quarantaine. Rapa Nui est Covid-free, et tous les voyageurs devront patienter jusqu’au 23 octobre au Hotu Matu’a, un hôtel de Hanga Roa. D’ici là, leur température et leur tension seront contrôlées tous les jours. Ils subiront aussi un test PCR avant de sortir de leur isolement. Des désagréments bien minimes, comparés à la joie de retrouver sa famille, et le Mana légendaire de Rapa Nui.

Benjamin Baude & Mike Leyral