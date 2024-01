Après le co-voiturage, le co-fly pour survoler les îles à plusieurs

Yoann Moutamarin prépare l’un de ses derniers vols de l’année à bord d’un Cesna 172. Pilote privé depuis six ans, cet hypnothérapeute, également à la tête d’une conciergerie, est un touche à tout passionné d’avions depuis l’enfance.

À son arrivée au fenua, il lance une page sur les réseaux sociaux pour proposer à des particuliers de l’accompagner lors de ses sorties dans les airs. Un concept déjà courant à l’international, mais novateur en Polynésie : « Quand je suis arrivé ici il y a quatre ans, l’idée était de faire des vols et de les partager avec des locaux ou des touristes. L’idée était de survoler les îles et partager ma passion. (…) C’est un partage. Et cela permet de faire de nouvelles rencontres ».

Fanou et Michèle

Embarquement direction l’île sœur pour Fanou et Michèle qui célèbrent leur amitié avant de changer d’année. « C’est trop beau, c’est à refaire ! En plus, on a eu un temps exceptionnel » se réjouissent-elles.

Une session dans les airs en petit-porteur et à coût réduit : une formule jusqu’ici accessible uniquement via le bouche-à-oreille. « Je suis parti de rien, et j’ai réussi à devenir pilote privé. (…) Si j’étais plus jeune et qu’on m’aurait proposé ce genre de vol partagé, cela aurait été avec grand plaisir. Cela peut aussi ouvrir des vocations » confie Yoann.

Cette opération gagnant-gagnant permet au pilote de réaliser plus de vols à moindre coût, et aux passagers de se déplacer sans débourser des fortunes. En moyenne, un trajet en Cesna revient à 26 000 Fcfp de l’heure, un prix à partager, donc, entre les différents passagers, et une expérience riche en couleurs…