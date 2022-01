Après avoir réalisé son rêve de venir en Polynésie, le petit Mathias est décédé

Le 28 novembre dernier, le petit aito était arrivé en Polynésie. Un rêve pour Mathias qui souhaitait venir sur les terres du dessin animé “Vaiana”. Ce voyage s’était réalisé grâce à une famille unie, mais aussi et surtout grâce à l’association La bande de copains en métropole qui avait pu réunir en un temps record 33 000 euros (près de 4 millions de Fcfp) pour organiser ce périple.



Le petit garçon était atteint d’une maladie incurable. En Polynésie pendant plus d’un mois, Mathias et sa famille en avaient profité pour voyager dans les îles. Ils avaient même passé Noël au fenua :



Mais c’est malheureusement dans l’avion qui le ramenait vers la métropole, le 30 décembre 2021, que Mathias s’est éteint, a annoncé l’association La bande de copains, indique Outre-mer la 1ère : “Après avoir réussi à être la vedette de son dessin animé préféré en Polynésie, il a éteint la télé sans souffrir à la fin de celui-ci alors que l’avion n’avait pas encore atterrit… Comme dirait son papa, il a été star jusqu’au bout, et il a même eu droit à une escorte policière et les gyrophares à la sortie de l’avion”.



TNTV adresse ses plus sincères pensées et ses condoléances à la famille et aux proches de Mathias.