Après 7 ans d’arrêt, le Maupiti Express reprend ses rotations

Il est près de 10 heures lorsque le Maupiti Express pointe à la passe Onoiau. Cette entrée marque la reprise officielle des rotations entre Bora Bora et Maupiti, après 7 longues années d’arrêt.

« C’est venu à la demande de la population et du maire de Maupiti qui a plusieurs fois insisté pour que le bateau reprenne, explique Gérald Sachet, propriétaire du Maupiti Express. C’est vrai que la ligne n’était plus rentable, mais maintenant, avec l’aide du territoire, on peut tenir jusqu’à la fin de l’année au niveau de nos dépenses. On verra l’année prochaine comment ça va évoluer. »

Une rotation hebdomadaire est au programme jusqu’à la fin de l’année, avec un départ le mardi à 8 heures depuis Bora Bora et un retour le jeudi à 16 heures. Fret et transport de passagers sont assurés. Ce navire de capacité moyenne est adapté au tronçon.

« Pour la population de Maupiti, pour le fret, on a eu beaucoup de colis pour ce premier voyage, mais pas trop de passagers, parce qu’il faut mettre en place la chose », poursuit Gérald Sachet.

La population est ravie, les pensions de famille aussi. Cette reprise apportera une impulsion au secteur touristique.

« Cette rotation va permettre aux gens, au niveau du tourisme local, peut-être du tourisme international aussi, de pouvoir bénéficier de ce bateau, de manière à venir remplir nos pensions de famille », indique Woulingson Raufauore, maire de Maupiti.

Si la demande reste constante et si les chiffres sont prometteurs, la desserte sera maintenue en 2021. La mise en place de rotations régulières entre Maupiti et Mopelia sont mêmes en cours de réflexion.