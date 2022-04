Appli “Ma Sécurité” : le guichet unique numérique de la gendarmerie

“Ma Sécurité”, c’est le nom de l’application de la gendarmerie nationale. Elle est téléchargeable depuis un mois et permet d’accéder à toutes les démarches que vous pourriez faire en vous rendant à la gendarmerie. Certains services déjà disponibles sur Internet mais parfois méconnus du publique y sont plus facilement accessibles.

“C’est la possible de chatter 24h/24, 7 jours sur 7 avec un gendarme de la brigade numérique pour pouvoir lui exposer toutes les problématiques que l’on souhaite lui soumettre et être orienté, conseillé par un vrai gendarme, professionnel, actif, qui est là à votre écoute par chat”, explique e lieutenant-colonel Benoît Taponat. “Le deuxième aspect, ce sont des fiches de conseil, une bibliothèque de conseil sur tout un tas de conseils de sécurité. Sur la sécurité de votre logement, de votre famille, vos enfants lorsqu’ils vont sur internet, il y a quelques règles de prudence à avoir, etc. Et enfin, troisième outil qui est lui aussi très intéressant : c’est l’accès à […] une quarantaine de plateformes de signalement. Signalement de contenus violents sur internet, de violences…”.