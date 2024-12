Appel aux dons pour le Téléthon 2024

Le Téléthon qui a démarré hier vendredi 29 novembre se poursuit ce week-end. Comme chaque année, les Polynésiens sont invités à soutenir la recherche et les familles touchées par les maladies génétiques rares via des promesses de dons par téléphone, des dons en ligne ou encore via des achats de tee-shirts dans les centres commerciaux du fenua.