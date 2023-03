Appel aux dons et tamure marathon pour aider les élèves de la Frat’ à aller à Hollywood

Les élèves de la Fraternité chrétienne ne lâchent rien. Pour réaliser leur rêve de s’envoler pour les Etats-Unis, ils multiplient les opérations de récolte de fonds. Un appel aux dons est lancé via la plateforme de la Fondation Anavai.

La Frat’ organise également ds événements sportifs : une course a eu lieu samedi, et un tamure marathon est prévu le 15 avril prochain.

Les élèves préparent leur séjour depuis deux ans, autour du thème du cinéma. Si cela prend du temps, c’est parce que le projet et onéreux et compliqué en raison des nombreuses contraintes logistiques. “Certains peuvent marcher un peu mais ils doivent rapidement être en fauteuils manuels parce qu’ils se fatiguent vite. D’autres sont en fauteuils électriques. On a tout un panel de profils et il faut s’organiser des mois à l’avance pour être prêts et ne pas avoir de déconvenues sur place. Ce que l’on pourrait régler facilement en quelques heures à Tahiti sera plus complexe ailleurs. Quand on a un pneu crevé en plein Disneyland, qu’est-ce qu’on fait ? Ça s’anticipe“, expliquait il y a quelques semaines Benoit, kinésithérapeute à la FRAT.

14 millions de Fcfp sont nécessaires…