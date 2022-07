Appel au don de lait maternel pour les bébés prématurés du CHPF

Ils sont une dizaine de bébés à être nés prématurément à l’hôpital de Taaone à avoir un besoin urgent de lait maternel et non infantile (lait en poudre). Problème : les stocks du lactarium de l’hôpital sont au plus bas et il en appelle donc à toutes les mamans allaitantes à donner leur lait. Une baisse de stock qui s’explique par de nombreuses naissances simultanées de très grands prématurés ou de bébés ayant eu des retards de croissance, et d’une baisse de production de leur maman.

“Le lait maternel agit comme un médicament. On en donne aux bébés selon leur poids et terme. Il leur faut du lait maternel car le système digestif est immature” précise Catherine Chouquet, référente de la biberonnerie et co-responsable du lactarium au CHPF de Taaone. Elle indique par ailleurs devoir parfois commander du lait maternel lyophilisé, venant d’un lactarium de Marmande. Une démarche onéreuse.

Chaque maman allaitante souhaitant donner son lait, doit d’abord se rendre au lactarium du CHPF (plus d’infos au 40.48.58.19, du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heures) afin de remplir un questionnaire et d’effectuer au préalable une prise de sang. Les règles d’hygiène et la marche à suivre leur sont ensuite expliquéeq. Pour les mamans qui ont déjà effectué ces démarches, elles peuvent donner leur lait à la biberonnerie ouverte 7 jours sur 7 de 6 heures à 18 heures. Celles ne disposant pas de tire-lait, peuvent en emprunter -seulement des manuels- au lactarium. Chaque don est anonyme.

Qu’il soit frais ou congelé, le lait apporté sera pasteurisé avant d’être donné aux bébés.