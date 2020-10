Apataki où il fait bon vivre

Apataki se situe à seulement 17 km de l’atoll Arutua, où la perliculture a explosé il y a plus de 30 ans. Il paraît donc évident que Apataki ait suivi le même exemple. Son lagon compte de nombreuses exploitations.

Mais Apataki, c’est surtout ce village avec ses 440 habitants qui vivent encore du produit de leur pêche.

« Dans notre famille, on pêche depuis toujours, confie Moïse Piritiana. Lorsque la goélette arrive le mardi, on fait du troc. On échange notre poisson contre des marchandises : du riz, du sucre, de la farine ou encore du pain. C’est notre façon de vivre depuis nos grands-parents. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

A Apataki, la vie est tranquille. Les habitants ne s’inquiètent pas trop, tant qu’ils ont du poisson dans leur assiette et qu’ils possèdent un bateau assez grand pour traverser les chenaux entre les îles.

« Nous construisons nos bateaux quand nous avons le temps, explique Gabriel Fauura, un habitant de l’île. Pour ma part, je m’arrête quand je suis fatiguée. On a tous besoin d’un grand bateau pour rejoindre Arutua, la capitale, quand nous manquons de quelque chose. Sinon, côté nourriture, la nature nous donne tout ici. »

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les visiteurs sont rares à Apataki. Alors dès qu’un membre de la famille arrive, on dresse vite la table et on sort les ukulele pour fêter les retrouvailles comme il se doit.