Apair Apurad : les infirmiers dénoncent les « allégations mensongères » de la CSTP-FO et se désolidarisent du mouvement

La grève a démarré le 18 mars à l’Apair Apurad, association qui prend en charge plus de 3000 patients à domicile et 280 dialysés.

Alors que la CSTP-FO parle d’ « impasse » dans les négociations, pointant l’absence du directeur, une partie du personnel a décidé de se désolidariser du mouvement de grève.

Dans un communiqué, les infirmiers de l’association « dans leur grande majorité souhaitent répondre aux allégations diffamatoires et mensongères proférées par Aveirii Lachaux, déléguée syndicale de la CSTP-FO. Depuis plus d’un an, le Directeur Administratif et Financier de l’association, ainsi que Mme

Lachaux véhicule auprès du reste des salariés l’information erronée d’une augmentation

de salaire au seul bénéfice des infirmiers, la CSTP FO parlant même, depuis le début de la

grève, de discrimination et de disparité salariale sur les réseaux et dans la presse. Ces

accusations diffamatoires et mensongères méritent d’être rectifiées ».

Ils soulignent que leur niveau d’études est reconnu « BAC +3, soit licence depuis 2019. Hors, en

Polynésie française, ils sont encore considérés BAC+2, contrairement aux autres pays ou

territoires français.

La direction de l’association a pris les devants sur la loi de Pays à sortir, et a choisi de

prendre en compte le BAC + 3 des infirmiers dès l’année dernière. Cela permettait d’être

plus concurrentiel sur le marché de l’emploi, car les infirmiers se détournaient de l’Apair

Apurad au profit des autres établissements de santé ayant déjà agit sur la rémunération

des infirmiers », expliquent-ils.

« Concurrence encore accrue avec l’évolution du statut en « cadre catégorie A » récemment

reconnue aux infirmiers fonctionnaires territoriaux du CHPF.

Mme Lachaux connait parfaitement cet historique car elle a été associée aux demandes

de prise en considération du BAC +3 par les infirmiers dès 2023, puis informée en tant que

cadre de l’association et membre du comité d’entreprise par la direction. Dans cette

démarche, et finalement sans soutien de sa part, les infirmiers ont motivé leur demande de

reconnaissance de diplôme par le biais d’un collectif, qui a reçu une écoute positive de la

part de la direction. Soutenus par la seule confédération syndicale Otahi, ils ont enfin pu

faire reconnaître à sa juste valeur leur niveau d’étude après tant d’années.«

Les infirmiers souhaitent que le « clivage social avec le reste du personnel cesse ».



Enfin les infirmiers se désolidarisent du mouvement de grève, déclarant n’avoir été « ni consultés ni informés de la démarche de la déléguée syndicale de CSTP-FO. »