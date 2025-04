Apair Apurad : le piquet de grève revient à à Mamao

C’est un soutien de poids pour tenter de sortir du conflit qui dure depuis le 18 mars à l’Apair Apurad. Une intersyndicale composée de la CSIP, Otahi et O oe to oe rima s’est présentée cet après-midi aux locaux de Mamao pour reprendre les négociations avec la direction. Elle avait déposé à son tour un préavis de grève jeudi dernier.

Les points de revendications sont identiques à ceux de la CSTPFO. La priorité : discuter des salaires les plus bas. « Le point numéro un, c’est le point fatidique (…) Je sais que la direction ne veut pas du tout lâcher une virgule, une augmentation. Nous, on a été clair, assure le secrétaire général de la CSIP Cyril Le Gayic. Hors cadre, hors agent maîtrise et hors IDE, on veut une augmentation équivalente à celui des IDE » .

Une proposition désormais entre les mains de la direction qui doit l’étudier et faire ses calculs avant une nouvelle rencontre programmée ce mercredi. Le bras de fer s’était durci ces derniers jours avec la CSTPFO. La direction de l’Apair Apurad avait saisi le tribunal des référés pour dénoncer un blocage à la maison mère de Paea.

Tôt ce matin, les grévistes ont anticipé la décision du tribunal et ont décidé de revenir à Mamao, sur Papeete. « Cela a eu quelque chose de positif (…) parce que la direction n’était pas là, l’avocat s’est présenté et il nous a dit que s’il souhaitait négocier, il fallait que l’on puisse définir à quelle heure.

J’ai dit, maintenant, c’est pour ça que je suis là maintenant et j’attends qu’il nous reçoive pour discuter et essayer de sortir de cette grève » , a lancé le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon

Le retour à la table des négociations peut-être vu comme un premier pas en avant. Les grévistes sont issus de plusieurs services : ils sont agents d’entretien, chauffeurs-livreurs, ou secrétaires. Le personnel infirmier, lui, ne suit pas le mouvement social.

La prise en charge des patients est assurée malgré le conflit.