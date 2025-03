Apair Apurad : la grève se poursuit

La direction a soumis ses propositions au syndicat CSTP/FO pour tenter de sortir du conflit. En réponse, le syndicat vient de transmettre ses contrepropositions. « On est au 4e jour aujourd’hui. (…) C’étaient des propositions intéressantes, mais pas suffisantes pour garantir la sécurité et la santé mentale des salariés, également sur le point de la revalorisation des salaires, estime Averii Lachaux, la déléguée syndicale de la CSTP/FO. Nous avons essayé de faire des contre-propositions constructives en faveur des salariés, et de mise en place de procédures concrètes. (…) Quand ils seront prêts ils nous en ferons part et nous reviendrons à la table des négociations ».

La direction a le week-end pour examiner ces nouvelles demandes. Selon le syndicat, le dialogue reste ouvert.