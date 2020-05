Allègement du confinement : reprise des consultations sanitaires

Les autorités sanitaires insistent sur l’importance de maintenir voire de reprendre les protocoles de soin et de traitements existants, qu’il soit question de consultations en médecine libérale ou dans les différentes structures de la Santé publique. Il en est de même pour tous les soins dentaires, avec la réouverture des cabinets des chirurgiens-dentistes.

Les consultations reprennent ainsi au centre hospitalier de la Polynésie française, avec une série de recommandations à suivre pour les patients : le strict respect de l’heure du rendez-vous, le port du masque et toujours, le respect des gestes barrières avec notamment la distanciation sociale et dans les salles d’attente, une disposition des patients un siège sur deux et une rangée sur deux. Les patients seront par ailleurs appelés la veille de leur rendez-vous et interrogés sur la présence ou l’absence des symptômes épidémiques.

Le centre hospitalier de la Polynésie française et les autres structures de santé sont particulièrement stricts sur le respect de ces mesures d’hygiène, afin de garantir à la population un accès aux soins dans les meilleures conditions.