Allègement des mesures sanitaires pour les voyageurs se rendant en Polynésie

Cette décision est prise en raison de l’évolution favorable de l’épidémie de la Covid-19, explique le conseil des ministres dans son compte-rendu. Entre la vaccination et l’immunité acquise par la circulation virale des différents variants, et notamment par le variant Omicron, la population locale et mondiale dispose désormais d’un certain taux d’immunité et l’ensemble des pays lèvent une partie ou la totalité des mesures sanitaires.

Ainsi, à compter du 28 mars prochain, l’inscription sur ETIS pour venir en Polynésie française ne sera plus demandée. De même, les mesures sanitaires (tests de dépistage) à l’arrivée par voie aérienne et maritime seront supprimées.

Plus tard dans un communiqué, le haut-commissariat a précisé les conditions d’entrée en Polynésie. En voici le résumé en infographie.